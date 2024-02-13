Октябрьский мост в Череповце частично перекроют на 2,5 года

Власти Череповца объявили конкурс по поиску подрядчика для ремонта Октябрьского моста. При этом мэр города Вадим Германов рассказал о схемах объезда во время ремонта «символа города».

«Сначала строители перекроют первую и четвертую эстакады. По ним автомобили съезжают на Парковую и выезжают с нее на мост. Ремонт продлится до конца ноября 2024 года. Наш Центр организации дорожного движения уже разработал схемы, при которых автомобили смогут съезжать на Парковую и проезжать под эстакадами во время проведения работ», - рассказал Германов в соцсетях.

Капитальный ремонт моста начнется в феврале 2025 года. Тогда перекроют первую часть моста и эстакаду №3. Для проезда по мосту автомобилистам останется по одной полосе в каждом направлении. Эти работы будут завершены в декабре 2025 года, после чего будет объявлен технологический перерыв на два месяца, а в феврале 2026 ремонтные работы будут продолжены.

«В это время придет очередь ремонта второй половины моста и эстакады № 2. По прогнозам специалистов, капремонт должен завершиться к 28 августа 2026 года. За это время строителям предстоит переложить инженерные сети, смонтировать уличное освещение, отремонтировать конструкции моста и полностью заменить дорожное основание», - рассказал мэр города.

Средства на эти работы выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные

автодороги», а также из бюджета области.