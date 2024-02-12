Региональные власти подсчитали количество участников акции «Лыжня России»

В Вологодской области в акции «Лыжня России» приняли участие более 8000 человек. Такие данные приводит пресс-служба врио губернатора Георгия Филимонова. Массовые забеги прошли во всех муниципальных образованиях, а центров спортивного праздника стал Череповец, где власти города подготовили сразу две специальные трассы.

«Вологодская область – родина многих прославленных чемпионов по биатлону и лыжным гонкам. Год от года количество участников акции только растет. А это значит, что еще больше людей с самого юного возраста приобщаются к спорту и здоровому образу жизни», - заявил Георгий Филимонов.

В Вологде забеги прошли на стадионе «Локомотив», а в Череповце – на лыжном стадионе и лыжной трассе в Заягорбском районе.

В этом году «Лыжня Росси» была посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады, которое отмечалось 27 января.