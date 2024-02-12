Первая в 2023 году тройня родилась в Вологодской области

В Вологодском перинатальном центре появилась на свет первая в этом году тройня. В настоящее время новорожденные девочки-тройняшки находятся под наблюдением врачей. Их мама – 22-летняя жительница Вологды.

«Для многодетных семей в регионе действует ряд мер поддержки. В частности, с этого года семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей, могут получить выплату на приобретение жилья. Субсидии предоставляют из средств областного бюджета», - напомнил врио губернатора Георгий Филимонов.

По сообщению официального портала регионального правительства, малышки появились на свет на 34-й неделе беременности весом 2270 граммов, 2080 граммов и 1920 граммов. Поскольку рождение тройни всегда более хлопотный процесс, на родах присутствуют не менее 10 врачей.