Экс-глава вологодского депздрава возглавил больницу в Ярославле

Бывший начальник вологодского департамента здравоохранения Алексей Плотников получил должность главврача городской больницы №3 Ярославля. Сегодня он был представлен коллективу больницы.

Как сообщает телеканал «Вести. Ярославль», в прошлом Плотников окончил Ярославскую медицинскую академию. В ярославской больнице №3 он сменил на посту главврача Александра Корнилова, с которым ярославский Минздрав не продлил контракт.

В Вологде до своего назначения на должность руководителя департамента здравоохранения в 2021 году Плотников был главврачом вологодской горбольницы №2. В ноябре прошлого года он был отправлен в отставку врио главы региона Георгием Филимоновым.