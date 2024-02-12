Экс-глава вологодского депздрава возглавил больницу в Ярославле

[ Общество ]

Бывший начальник вологодского департамента здравоохранения Алексей Плотников получил должность главврача городской больницы №3 Ярославля. Сегодня он был представлен коллективу больницы.

Как сообщает телеканал «Вести. Ярославль», в прошлом Плотников окончил Ярославскую медицинскую академию. В ярославской больнице №3 он сменил на посту главврача Александра Корнилова, с которым ярославский Минздрав не продлил контракт.

В Вологде до своего назначения на должность руководителя департамента здравоохранения в 2021 году Плотников был главврачом вологодской горбольницы №2. В ноябре прошлого года он был отправлен в отставку врио главы региона Георгием Филимоновым. 

Теги:
Алексей Плотников городская больница
 

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