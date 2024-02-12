Мэр Череповца назвал количество бродячих собак в городе 

[ Общество ]

В Череповце определился подрядчик, который будет отлавливать в городе бродячих собак и кошек. Как рассказал мэр города Вадим Германов, всего в этом году в городе будут отловлены 165 бродячих собак.

«Гуманное отношение — главный принцип всей работы с бродячими животными. Забирать с улиц будут только агрессивных собак и кошек. Мирно бегающий пудель может не опасаться временного ограничения свободы», - написал Германов в соцсетях.

Мэр города также пояснил, что отловленных животных будут стерилизовать, вакцинировать и только после этого выпускать. Также на ухо животным нанесут специальную метку, которая покажет, что все необходимые прививки у животного есть, а возможностей размножаться нет.

Германов также предупредил, что самостоятельно отлавливать агрессивных животных не рекомендуется. Для этого в городе есть специально обученные специалисты.

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