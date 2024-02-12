В Череповце возобновили расследование убийства 30-летней давности

[ Общество ]

В Череповце возобновили расследование убийства, которое произошло в июле 1993 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области. Спустя 30 лет полиция установила местонахождение 52-летнего подозреваемого. Злоумышленник задержан и ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью».

Преступление было совершено в июле 1993 года. На тот момент 22-летний череповчанин пришел в гости к своему 68-летнему знакомому. Он был осведомлен о хорошем материальном положении мужчины, поэтому целью визита была кража крупной суммы денег.

Во время застолья, злоумышленник похитил денежные средства и нанес множественные удары ножом по туловищу хозяина квартиры, тем самым причинив смертельные повреждения.

После этого преступник покинул страну, и был объявлен в розыск. В феврале этого года его обнаружили в Екатеринбурге. Череповчанина задержали, допросили и этапировали в Вологодскую область. На данный момент решается вопрос о заключении его под стражу.  

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Фото: СУ СК России по Вологодской области
 

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