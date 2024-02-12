Дворец культуры в Вологде капитально отремонтируют

В этом году стартует капитальный ремонт городского Дворца культуры на улице Ленина, д. 17. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов в прямом эфире на своей странице ВКонтакте.

Из областного бюджет на работы выделено 47 миллионов рублей. Ремонт будет проводиться в два этапа в 2024 и 2025 году.

Несмотря на то, что дворец культуры является крупнейшим центром досуга в Вологде, здание не ремонтировалось с момента постройки в 1961 году. Сейчас там занимаются более 2 тысяч человек, в том числе дети и ветераны. Мероприятия, проводимые в центре, посещают более 50 тысяч человек.

Работы первого этапа начнутся в середине апреля, а завершить их планируют к 1 сентября 2024 года. За этого время специалисты отремонтируют кровлю, фасад, отмостки, крыльцо, центральную лестницу и актовый зал.

Сергей Воропанов отметил, что работы постараются организовать таким образом, чтобы деятельность коллективов не останавливалась.