Ограду с кладбища и мультиварку приятеля украл грязовчанин

Ранее судимый 37-летний грязовчанин похитил с могилы 3,5 метра металлической ограды с воротами стоимостью 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Также в ходе расследования выяснилось, что мужчина во время застолья с новоиспеченным приятелем украл у него мультиварку стоимостью 4 тысячи рублей.

Награбленное мужчина намеревался продать. Однако в пункте скупки металла у него отказались принимать ограду со следами использования, а в комиссионке не купили мультиварку, так как она была грязной.

В суде злоумышленник признал свою вину полностью. Его судили по статьям «Кража» и «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Грязовчанину назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

К слову, кладбищенскую ограду вернули тем, кто заплатил за ее установку, а мультиварку – собутыльнику виновного.