55 лифтов заменят в этом году в Вологде

В 15 многоквартирных домах Вологды заменят 55 лифтов на средства фонда капитального ремонта. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в прямом эфире на своей странице в соцсети ВКонтакте. Обновление пройдет весной и летом этого года. На эти цели будет выделено 148 миллионов рублей.

Программа будет реализована по поручению врио губернатора Георгия Филимонова. В ноябре прошлого года он обязал Департамент строительства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области заключить договоры с подрядчиками до 1 марта 2024 года, что уже выполнено. Работы по замене лифтов планируют завершить к 1 сентября 2024 года.

Обновлению подлежат лифты, которые находится в аварийном состоянии или у них вышел срок эксплуатации. В список по замене вошли дома по следующим адресам:

– Ленинградская, 93, 85, 95;

– Щетинина, 23;

– Октябрьская, 27;

– Мохова, 23А;

– Чехова, 8;

– Текстильщиков, 16;

– Северная, 5;

– Карла Маркса, 97;

– Галкинская, 87;

– Пролетарская, 61А;

– Пугачева, 28А ;

– Ленинградская, 109А;

– Архангельская, 13Б.

Сергей Воропанов также отметил, что в период проведения работ могут быть созданы неудобства для жильцов, особенно маломобильных граждан, в том числе старшего поколения. В таком случае планируют привлекать на помощь волонтеров.