Вологодские спортсмены завоевали два серебра на кубке России по ездовому спорту

[ Спорт ]

Вологодские спортсмены завоевали две серебряные медали на II этапе кубка России по ездовому спорту, который прошёл в Екатеринбурге 10 и 11 февраля.

Дмитрий Дьячков занял второе место в дисциплине «нарта 6 собак», повторив свой же результат, который он показал на 1 этапе, прошедшем в Омске неделей ранее. Анна Сидорова завоевала серебро в «скидж 1 собака». Неделю назад Анна была третьей.

Стартами на Урале кубок России по ездовому спорту (снежные дисциплины) завершён. Спортсмены теперь продолжат подготовку к чемпионату России, который пройдёт на Вологодчине 7-11 марта 2024 года.

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