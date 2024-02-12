Житель Кич-Городецкого района с позывным «Генерал» погиб в СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец села Нижний Енангск Кич-Городецкого района. Как сообщает группа «Онлайн Кичменгский Городок», Иван Пономарев был мобилизован в сентябре 2022 года и распределен сначала в Кострому, а затем отправился на передовую в составе 27-й мотострелковой бригады. Погиб Иван Пономарев с позывным «Генерал» 27 января.

«Ване было 38 лет, к сожалению, он не успел обзавестись собственной семьей и жить долго и счастливо. Так несправедливо оборвалась его жизнь», - написала в соцсетях его родная тетя.

Посмертно Иван Пономарев награжден орденом Мужества.