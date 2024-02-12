Порядка 240 тысяч грузовиков дров заготовили в Вологодской области в 2023 году

В Вологодской области в 2023 году было заготовлено 959,6 тыс. кубометров дров. Для понимания – это порядка 240 тысяч грузовиков. По данным Рослесинфорг, в вопросах заготовки дров Вологодская область вышла на лидирующие позиции в стране.

В пятерке лидеров также республика Карелия (821,1 тыс. кубометров), Пермский край (819,5 тыс. кубометров), Приморский край (782,2 тыс. кубометров) и Архангельская область (686,4 тыс. кубометров).

Несмотря на наличие современных газовых и электрических систем для отопления, дровяные печи и камины тоже сохранились. Для отопления ими пользуются и домашние хозяйства, преимущественно, в частном секторе, и общественные учреждения - детские сады, медпункты, даже небольшие предприятия.

«На зиму для отопления одного частного дома необходимо в среднем от 10 до 25 кубометров дров. Дрова можно приобрести по рыночным ценам у предпринимателей. В среднем по Вологодской области цена на этот вид топлива составляет около 1600 рублей за кубометр, в России средняя цена этого вида топлива 2100 рублей за кубометр», - рассказал директор вологодского филиала «Севлеспроект» Григорий Савельев.

Больше всего дров заготавливается на Северо-Западе. Только на Русском Севере в 2023 году в общей сложности нарубили 3,7 млн куб. дров. В Центральной России заготовили 3,1 млн куб. м, в Приволжье – 3 млн куб. м, в Сибири 2,8 млн куб. м, в регионах Дальнего Востока 2,6 млн куб. м дров, на Урале 1,1 млн куб. для сравнения - Северный Кавказ заготавливает порядка 66 тыс. кубометров.

Всего в 2023 году в России, по оценке Рослесинфорга, заготовлено 16,2 млн кубометров дровяной древесины, что на 35% выше объема 2022 года. Речь о готовых колотых дровах, которые прошли все стадии подготовки: древесину для них срубили, вывезли из леса, распилили, накололи и просушили.