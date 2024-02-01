Музей финансовой грамотности открыли в Череповце для дошкольников

В Череповце открылся музей финансовой грамотности в детском саду «Акварелька» на улице Монтклер, д. 12, сообщает портал cherinfo.

Дошкольников в игровой форме будут учить грамотно распоряжаться деньгами, вести бюджет и планировать расходы. В экспозиции музея представлены коллекция банкнот и монет из разных стран и эпох, а также интерактивные панели и магнитные игры.

«В музее можно посмотреть, какие были ассигнации, есть юбилейные монеты. Коллекцию собирали с родителями и сотрудниками сада. Все экспонаты можно трогать. Есть стенд с эволюцией денег, там есть настоящие чеканные монеты. Еще есть магнитные игры: дети научатся считать покупки и сдачу, распределять доход и расход. Куплена интерактивная панель по семейному бюджету. На занятиях мы говорим и о мошенниках», — рассказала старший воспитатель детсада «Акварелька» Ксения Малинова.

Воспитатели разработали специальную программу с мастер-классами. Выставка направлена в том числе на детей из других детских садов и детских домов. Посетить экспозицию они могут бесплатно.