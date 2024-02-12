Вологодские спортсмены второй год подряд выигрывают первенство СЗФО по универсальному бою

[ Спорт ]

Сборная Вологодской области второй год подряд становится победителем первенства Северо-Западного федерального округа по универсальному бою в дисциплине «лайт».

Соревнования прошли в Котласе с 8 по 11 февраля, в них приняли участие около 300 спортсменов из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Архангельской, Вологодской областей, республики Коми.

Сборная Вологодской области, куда вошли спортсмены Череповца и Великого Устюга, заняла первое общекомандное место, завоевав 19 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.

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