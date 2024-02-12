Морозы в Вологодской области усилятся до -32 градусов

Вологодские синоптики обещают усиление морозов до -32 градусов. Уже предстоящей ночью с северо-запада начнется усиление антициклона, который принесет малооблачную и морозную погоду. Ночью в северо-западных и центральных районах температура воздуха опустится до -28 градусов. Во вторник днем также сохранится умеренная морозная погода – от -12 до -17 градусов.

В ночь на среду станет еще холодней, а на свой пик похолодание выйдет в ночь на четверг, когда столбики термометров в отдельных районах будут показывать -32 градуса. Среднесуточная температура будет на 8-13 градусов ниже нормы.