Морозы в Вологодской области усилятся до -32 градусов

Вологодские синоптики обещают усиление морозов до -32 градусов. Уже предстоящей ночью с северо-запада начнется усиление антициклона, который принесет малооблачную и морозную погоду. Ночью в северо-западных и центральных районах температура воздуха опустится до -28 градусов. Во вторник днем также сохранится умеренная морозная погода – от -12 до -17 градусов.
В ночь на среду станет еще холодней, а на свой пик похолодание выйдет в ночь на четверг, когда столбики термометров в отдельных районах будут показывать -32 градуса. Среднесуточная температура будет на 8-13 градусов ниже нормы.
«Ночь на пятницу станет завершающей в череде самых холодных, на западе от -20 до -25 градусов, в центре и на востоке около -30 градусов. Утром крайние западные районы окажутся под влиянием атмосферного фронта, увеличится облачность, начнет теплеть и пойдет снег. Придет долгожданное ослабление морозов», - обещают в вологодском Гидрометцентре.