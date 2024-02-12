Производство яиц в Вологодской области упало почти на 50%

Производство яиц в Вологодской области в 2023 году упало на 44,8% по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит Вологдастат в отчете «Социально-экономическое положение Вологодской области в 2023 году», опубликованном на сайте ведомства.

Как подсчитал портал GorodVo, если сравнивать в годовых показателях, то в прошлом году птицефабрики Вологодской области произвели яиц на 17% меньше, чем в позапрошлом, – почти 526 тысяч тонн в 2023 году против 633 тысяч тонн в 2022-м.

Резкое сокращение производства яйца эксперты объясняют в первую очередь закрытием производства на птицефабрике в Малечкино Череповецкого района, где летом прошлого года был обнаружен птичий грипп. Птицефабрика являлась одним из крупнейших производителей куриного яйца в Вологодской области.