Житель Шекснинского района погиб из-за неосторожного курения

Неосторожность при курении привела к трагедии в Шекснинском районе. Пожар случился накануне около четырех часов дня в бытовке, принадлежащей частому предпринимателю.

Возгорание заметил один из работников базы. По его словам, сильный дым пошел со второго этажа, где проживал 61-летний мужчина.

Подняться на второй этаж работник не сумел из-за сильного задымления.