Житель Шекснинского района погиб из-за неосторожного курения

[ Происшествия ]

Неосторожность при курении привела к трагедии в Шекснинском районе. Пожар случился накануне около четырех часов дня в бытовке, принадлежащей частому предпринимателю.

Возгорание заметил один из работников базы. По его словам, сильный дым пошел со второго этажа, где проживал 61-летний мужчина.

Подняться на второй этаж работник не сумел из-за сильного задымления.

«Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 15 кв.м. В помещении они обнаружили мужчину, который проживал там. К сожалению, он погиб», - рассказали в региональном управлении МЧС.

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погиб при пожаре
архив управления МЧС
 

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