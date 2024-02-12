Житель Шекснинского района погиб из-за неосторожного курения

Неосторожность при курении привела к трагедии в Шекснинском районе. Пожар случился накануне около четырех часов дня в бытовке, принадлежащей частому предпринимателю.
Возгорание заметил один из работников базы. По его словам, сильный дым пошел со второго этажа, где проживал 61-летний мужчина.
Подняться на второй этаж работник не сумел из-за сильного задымления.
«Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 15 кв.м. В помещении они обнаружили мужчину, который проживал там. К сожалению, он погиб», - рассказали в региональном управлении МЧС.