«Северсталь» пятый раз за сезон переиграла минское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» пятый раз в сезоне обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, хотя победа получилась не простой.

Команда Андрея Козырева, который всё ещё находится на больничном, проводила второй матч за два дня. В субботу череповчане встречались с ярославским «Локомотивом» (3:2), а накануне принимали «Динамо» из Минска.

Сыграв в ничью 0:0 в первом периоде, минчане «распечатали» ворота Александра Самойлова сразу после перерыва, уже на шестой секунде. Хозяева ответили двумя голами. Сначала Данил Аймурзин в контратаке отправил шайбу в ближний угол ворот. Затем Владимир Грудинин с передачи Дмитрия Моисеева отправил шайбу над щитком вратаря гостей.

Всё решить в этом матче череповчане могли в середине третьего периода, когда на протяжении почти четырех минут играли впятером против трех игроков гостей. «Сталевары», имея такое большое преимущество, смогли отличится лишь однажды, гол забил Егор Степанов.

Как только игра возобновилась в равных составах, минчане смогли сократить своё отставание до минимума и обеспечили нервную концовку. Игроки «Северстали» выдержали финальный натиск гостей и добыли трудовую победу 3:2. Из шести матчей между соперниками в этом сезоне «Северсталь» выиграла пять.

«Тяжёлая игра. Хороший соперник. Хорошо двигается. Агрессивный, жёсткий. Ребята молодцы, сыграли по заданию – выиграли игру», - прокомментировал матч и.о. главного тренера «Северстали» Евгений Ставровский.

Череповчане набирают 74 очка и поднимаются на 5 место конференции «Запад». Следующий матч «сталевары» проведут 14 февраля, дома сыграют со «Спартаком».