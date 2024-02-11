Потерпевший крушение над Онегой вертолет МЧС подняли со дна озера

[ Общество ]

Спасатели подняли накануне со дна Онежского озера вертолет, потерпевший крушение вечером 4 февраля.

Из трёх членов экипажа в данное время удалось обнаружить только одного. Бортмеханик Владимир Билида 1971 года рождения был зажат в кабине вертолета, его тело подняли на поверхность на следующий день после авиакатастрофы. Тела ещё двух членов экипажа до сих пор не найдены.

Как ранее сообщалось, вертолет МИ-8, принадлежащий МЧС, совершал тренировочный полет над акваторией Онежского озера и направлялся на базу МЧС под Вытегрой.

Экипаж вертолета должен был принять участие в запланированном фестивале спасателей.

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