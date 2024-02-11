«Северсталь» переиграла «Локомотив» по буллитам

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над ярославским «Локомотивом» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Тренерский штаб «Северстали» перед этим матчем произвёл несколько перестановок, дав отдохнуть своим лидерам - Коростелёву и Пилипенко. В воротах дебютировал 19-летний Григорий Волков.

Череповчане открыли счёт на 16-й минуте матча. Никита Рожков откликнулся на передачу Ильи Иванцова и с острейшего угла, рикошетом от щитков вратаря гостей отправил шайбу в ворота. «Железнодорожники» отыгрались на экваторе основного времени матча.

За минуту 23 секунды до конца второго периода желто-чёрные вновь вышли вперёд. Михаил Ильин, после прострела вдоль ворот отправил шайбу в пустой угол, вратарь не успел на перемещении. Оставшегося до второго перерыва времени гостям хватило, чтобы вновь сравнять счёт. 2:2 после сорока минут игры.

В третьем периоде и овертайме зрители заброшенных шайб не увидели. В серии послематчевых бросков в рамку у «Северстали» вышел основной вратарь Александр Самойлов, который несколько раз спас команду. Победу череповчанам принес гол Александр Скоренова 3:2.

«Рад, что дебютировал. Приятно начинать с победы. Отличное настроение, положительные эмоции. Ребята молодцы, выполняли установку тренера. Хорошо играли в обороне. Так что сегодня командная победа», - сказал после игры Григорий Волков.

«Северсталь» набирает 72 очка в 61 матче и занимает 6 место на Западе, отставая на 1 балл от нижегородского «Торпедо». В воскресение череповчане выйдут вновь на лёд, чтобы сыграть с минским «Динамо». Минчане идут сейчас на восьмой строчку конференции «Запад».