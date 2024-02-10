Пятилетний «подснежник» убрали в Череповце

В Череповце во дворе жилого дома на улице Первомайской откопали автомобиль Шевроле, который пять лет мешал проезду. Решение о ликвидации брошенной машины было принято на общем собрании жильцов дома. Протокол собрания с подписями был предоставлен в департамент ЖКХ.

«Владелец автомобиля на связь не вышел, на звонки не отвечал. Было размещено требование убрать машину, но хозяин не отреагировал. Автомобиль эвакуируют на спецстоянку. Владельцу снова дадут время, чтобы забрать машину, оплатив услуги эвакуатора. Если он опять не объявится, подадим документы в суд, чтобы передать права на автомобиль городу», — рассказала официальному порталу города пресс-секретарь департамента ЖКХ Карина Антонова.

Всего за 2023 год в департамент поступило около 100 заявок на ликвидацию брошенных автомобилей.