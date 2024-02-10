Вологжанам показали проект благоустройства бульвара на проспекте Победы

Архитекторы показали вологжанам проект благоустройства бульвара на проспекте Победы и развития прилегающих фрагментов улично-дорожной сети.

Как пояснили организаторы мероприятия, одной из основных задач проекта было сделать комфортное и безопасное пространство для пешеходов и велосипедистов, связывающее две центральные площади города.

«Бульвар ранее входил в состав Торговой площади и был деловым центром Вологды. Тут проходили ярмарки и праздничные гуляния. Сегодня это место сохранило свое функциональное назначение. Мы старались создать пространство для прогулок и отдыха, а также раскрыть историю торговой Вологды», – рассказала архитектор Лаборатории развития городской среды Екатерина Старковская.

Эксперты предложили сделать на бульваре две велодорожки, организовать дополнительные островки безопасности и пешеходные переходы вокруг общественного пространства.

В рамках проекта было предложено сохранить и разнообразить существующее озеленение, в том числе центральные клумбы. Помимо этого, на бульваре появятся полукруглые скамьи и информационные стенды.

В покрытии бульвара будет использована тротуарная плитка разной фактуры, чтобы акцентировать места транзитов и пересечения потоков. Фасады зданий на проспекте Победы планируется привести в соответствие с дизайн-кодом, а кружевную скамейку перенести в другое место, поскольку сейчас она расположена на инженерных коммуникациях, - сообщает пресс-служба администрации города.