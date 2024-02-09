Вологодским врачам предлагают установить доплату за работу в школах

[ Общество ]

Вологодским врачам, которые работают в городских школах, предлагают установить доплату в размере 10 000 рублей. По словам мэра города Сергея Воропанова, такое предложение будет внесено на ближайшую сессию городской Думы.

«Сейчас медики приходят в школы несколько раз в неделю на несколько часов. Этого недостаточно, ведь ребенку в любой момент может понадобиться медицинская помощь. Чтобы вернуть на весь рабочий день медиков в школы Вологды, планируем доплачивать специалистам по 10 тысяч рублей из городского бюджета. Данную меру социальной поддержки вынесем на ближайшую сессию Вологодской городской Думы», - рассказал Сергей Воропанов.

В настоящее время в Вологде работают 42 образовательные организации. Меры поддержки, о которых заявил Воропанов, предлагается установить врачам-педиатрам, врачам по гигиене детей и подростков, фельдшерам, а также медсестрам. Предлагается установить доплаты уже работающим в школах медикам, а также на вновь пришедшим специалистам.

Для получения доплаты необходимо иметь определенный уровень квалификации, а также работать в школе не менее 39 часов в неделю, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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