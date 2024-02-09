На 6,3 млн оштрафовали подрядчика за срыв сроков ремонта детсада в Белозерске

По постановлению прокуратуры оштрафован подрядчик за нарушение срока выполнения ремонтных работ в детском саду «Ленок» в Белозерске.

Муниципальный контракт на капитальный ремонт детского сада был заключен в мае 2023 года. Подрядчик не исполнил в полном объеме обязательства в установленные сроки, тем самым нарушив контракт.

В результате, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков».

Юридическому лицо назначено наказание в виде штрафа в размере 6,3 миллиона рублей.

На данный момент все ремонтные работы в детского саду завершены.