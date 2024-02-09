Члены участковых избирательных комиссий будут консультировать вологжан на дому

В Вологда с 17 февраля по 7 марта пройдет проект «ИнформУИК», в рамках которого члены участковых избирательных комиссий придут к избирателям на дом, чтобы рассказать о ходе подготовки и проведения выборов президента РФ. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

«Мы проводим огромную работу по информированию населения. Одним из важных проектов, которые внедряются по всей России, является «ИнформУИК». Он создан для того, чтобы донести до избирателей всю необходимую информацию: адрес и номер избирательного участка, формы и способы голосования. С 17 февраля члены комиссий начнут обходы домов на своих участках. Обходчики прошли тестирование и обучение, мы их обеспечиваем средствами для работы. На груди у обходчиков будет бейдж. По этим отличительным знакам избиратели смогут узнать членов участковых избирательных комиссий», – рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Вологды Александр Груздев.

Всего в Вологде подготовлено около 600 обходчиков, которые будут обходить квартиры для разъяснительной работы в будни по вечерам, с 18 до 21 часа, а в выходные – с 10 до 16 часов. Задача в рамках проекта – донести необходимую организационную информацию до каждого избирателя.

Всего в Вологде сформировано 142 избирательных участка: 128 открытых и 14 закрытых, например, в учреждениях здравоохранения. Выяснить свой участок для голосования можно с помощью сервиса «Узнай, где ты голосуешь», размещенного на сайте Территориальной избирательной комиссии. Также сделать свой выбор можно с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), для чего нужно зарегистрироваться до 11 марта.