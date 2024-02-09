Вологжан приглашают на лекцию о «Мастере и Маргарите» в Шаламовском доме

Одному из самых любимых и спорных произведений XX столетия будет посвящена встреча в Шаламовском доме. 10 февраля научный сотрудник Вологодской областной картинной галереи Андрей Таюшев прочитает лекцию «Булгаков. Роман о дьяволе». Начало мероприятия в 16:00.

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на протяжении многих десятилетий остается самым читаемым в мире. О нем написано множество исследований, а герои не раз находили свое воплощение в театральных постановках и экранизациях. К тому же, совсем недавно состоялась премьера одноименного фильма, снятого режиссером Михаилом Локшиным. Картина представляет собой авторский взгляд на литературное произведение и уже успела наделать немало шума.

В рамках лекции посетители смогут послушать и поспорить о романе и его авторе, об авторе романа внутри романа, о преступлении и наказании, воздаянии и искуплении.

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