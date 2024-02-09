Никольчанка заметила, как пожарные тушат ее баню

Пожар произошел вчера около часа дня в Никольске на улице Строителей. Возгорание началось в бане, которую топили еще 3 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В квартире 50-летней собственницы бани внезапно отключилось электричество, поэтому она вышла на улицу, чтобы все проверить. Там она увидела огнеборцев, которые тушили ее баню. Ранее соседи заметили, как из предбанника идет дым, и сразу вызвали пожарную службу.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 27 квадратных метров. Также пожарные не допустили перехода огня на соседние постройки: три бани и гараж.

Вероятной причиной пожара специалисты считают недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.