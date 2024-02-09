Вологодские врачи помогли пациенту, который видел лишь 10%

Врачи Вологодской офтальмологической больницы улучшили зрение единственного глаза 50-летнего пациента. У мужчины была диагностирована катаракта и близорукость -28. С коррекцией он видела лишь 10% вдаль.

Врачи решили восстановить зрение до -2,5. Для этого провели ультразвуковую факоэмульсификацию катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Так как у пациента зрение было значительно снижено, ему индивидуально изготовили искусственный хрусталик.

Врач-хирург Кирилл Зеленцов рассказал, что операция прошла успешно. Мужчине удалось улучшить зрение до -2,5. На данный момент он уже видит 50% вдаль, позже – будет еще лучше.