В лобовом столкновении под Вологдой пострадал водитель

Авария произошла сегодня утром около 10 часов на 11-м километре автодороги «Вологда – Ростилово» рядом с поселком Огарково, сообщает газета «Маяк».

По предварительным данным, водитель «SsangYong» из-за гололеда не справился с управлением. Машину занесло, и она выехал на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Nissan». На место случившегося была вызвана аварийно-спасательная служба, правда, помощь специалистов не потребовалась.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Nissan». Он получил различные травмы, медики оказали ему помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.