Жительница Кириллова откопала в огороде легендарную пивную бутылку

[ Общество ]

Жительница Кириллова Валентина Каргопольцева откопала в прошлом году на своем приусадебном участке легендарную бутылку производства ведущей пивоварни российской империи. Нетрадиционный экспонат женщина отнесла в Кирилло-Белозерский музей заповедник.

«Случай, действительно, неординарный. Экспонат с историей. Да ещё и с какой – находку обнаружила сотрудница нашего музея – Валентина Викторовна более 26 лет трудится смотрителем музея-заповедника, – пояснил генеральный директор музея Михаил Шаромазов.

«Рядом с домом у нас огород, на котором я и нашла эту старинную бутылку – перекапывала грядку рядом с основанием старой бани, и наткнулась на разные осколки, старые гвозди, а потом увидела, что из земли донышко торчит. Сначала показалось, что там чашка. Аккуратней подковырнула, оказалось, целая бутылка. Да какой формы необычной. Красивая, как вазочка. Я её домой принесла, сверху отмыла, потом посмотрела – на ней написано «Христиан Стрицкий». В интернете отыскала, кто это такой, после чего решила, что это не просто бутылка из-под пива, а редкий экспонат. Естественно, работая ни одно десятилетие в музее, я знала, куда его нужно передать», - рассказала Валентина Каргопольцева.

Как выяснилось, бутылка была изготовлена в конце XIX – начале XX века на заводе Стрицкого в Риге.

Кристиан Карл Кристоф фон Стрицкий – представитель третьего поколения Стрицких в Риге, основавший в 1854 году предприятие, которое было названо «Пивоварней Стрицкого».

Пивоварня была одной из самых передовых в своей отрасли не только в России, но и в Европе. Во время Первой мировой войны в 1914 году производство остановили, а год спустя за границу было эвакуировано все оборудование, - сообщает пресс-служба музея-заповедника.  

«Подобной бутылке в собрании музея нет. Экспонат обладает научной ценностью, будет интересен в исследовательской работе. Кроме того, рассматриваемый предмет имеет и историческую ценность. На примере поступающей пивной бутылки мы видим, что в Кирилловском районе пользовались изделиями популярных предприятий периода конца XIX – начала XX века», - уточнила заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по хранению Светлана Смирнова.

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