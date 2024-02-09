В Череповце председатель ТСЖ отделалась условным сроком за присвоение 4 млн рублей

В Череповце 47-летняя женщина, которая являлась председателем ТСЖ, присвоила более 4 млн рублей жильцов дома. Как было установлено следствием, она с конца 2019 по середину 2022 года переводила деньги с расчетных счетов товарищества мужчине, который оказывал разовые услуги дворника.

«В качестве назначения платежа председатель ТСЖ указывала оплату работ по договору подряда, которые фактически мужчина товариществу не оказывал. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств составила более 3 600 000 рублей», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Поскольку карты находились в ее личном пользовании, деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Также она перевела полмиллиона рублей на свой личный банковский счет.

В суде уточнили, что в результате действий председателя ТСЖ у товарищества образовались миллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями, а осенью 2020 и 2021 года их дом не был подключен к отопительному сезону.

Суд признал женщину виновной по уголовной статье за присвоение и приговорил к 4 годам условного срока. Правда, осужденная должна выплатить в пользу ТСЖ 4,1 млн рублей.