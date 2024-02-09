Очередное усиление холодов обещают вологодские синоптики

Усиление скандинавских антициклонов будет сопровождаться очередными порциями холодной погоды в Вологодской области.
Уже предстоящей ночью столбики термометров при прояснениях будут опускаться до -24 градусов. Днем в субботу осадков не ожидается, а дневные температуры составят от -8 до -13 градусов.
Примерно такая же погода сохранится в воскресенье, а вечером, начиная с запада регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет снег.
В понедельник зона осадков будет смещаться на восток, при этом температура воздуха останется на уровне ниже -10 градусов.
«Со вторника погодная инициатива в регионе перейдет к арктическому антициклону с севера, атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, и станет заметно холоднее. По предварительным данным, местами температура будет опускаться до -28 градусов. При этом будет наблюдаться холодный северный ветер. Среднесуточная температура окажется ниже нормы на 6-8 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.