Очередное усиление холодов обещают вологодские синоптики

Усиление скандинавских антициклонов будет сопровождаться очередными порциями холодной погоды в Вологодской области.

Уже предстоящей ночью столбики термометров при прояснениях будут опускаться до -24 градусов. Днем в субботу осадков не ожидается, а дневные температуры составят от -8 до -13 градусов.

Примерно такая же погода сохранится в воскресенье, а вечером, начиная с запада регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет снег.

В понедельник зона осадков будет смещаться на восток, при этом температура воздуха останется на уровне ниже -10 градусов.