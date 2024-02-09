Администрация Вологды объявила конкурс на разработку проекта стелы «Город трудовой доблести»

В Вологде объявлен конкурс на разработку архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести». Участвовать в нем могут как отдельные авторы, так и коллективы. Заявки принимаются до 15 марта.

«В ноябре 2022 года Вологде было присвоено звание «Город трудовой доблести» за массовый трудовой героизм жителей в годы Великой Отечественной войны. Символом трудового подвига, стойкости, мужества и трудолюбия вологжан и станет стела на привокзальной площади Бабушкина. Сейчас объявили конкурс на разработку лучшего эскизного проекта стелы. Уверены, что предложенные участниками варианты будут достойными, профессиональными, интересными», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Заявки на участие в конкурсе можно направить по электронной почте [email protected]. Победителя определят до 29 марта 2024 года. Все подробности можно узнать в положении на сайте вологдасреда.рф или уточнить у организаторов конкурса – АНО «Лаборатория развития городской среды Вологды».

Стела должна отражать заявленную тематику и стать памятником труду вологжан и предприятий города в годы Великой Отечественной войны.