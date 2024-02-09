В Вологде найдена погибшей 23-летняя победительница олимпиад по информатике

В Вологде при непонятных обстоятельствах погибла 23-летняя Елена М (имя изменено - ред.), неоднократная победительница всероссийских олимпиад по информатике и английскому языку.

Как сообщает издание «Провинция.ру», еще во время учебы школы Елена занималась в научно-исследовательском центре ИСЭРТ РАН.

После окончания школы она поступила на бюджетное отделение Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, где занималась изучением ядерного реактора.

Подробности гибели девушки не сообщаются. Известно, что последней публикацией Елены на своей странице в соцсетях была фраза «But aren't I someone?» («Но разве я не кто-то?»).