«Северсталь» в овертайме уступила подмосковному «Витязю»

[ Спорт ]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» уступили подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Кирилл Пилипенко откликнулся на передачу из-за ворот Данила Аймурзина и вывел череповчан вперёд уже на девятой минуте матча, забросив шайбу в ближний угол. Для Пилипенко этот гол стал 30-м в сезоне. Минимальное преимущество гостей сохранялось до начала третьего периода, когда «жёлто-чёрные» пропустили контратаку и Скот Уилсон сравнял счёт 1:1, переводя матч в овертайм.

В дополнительной пятиминутке удачливее оказались хозяева. Уилсон оформил дубль, принеся «Витязю» победу со счётом 2:1. «Северсталь» прервала свою победную серию, которая составляла три матча.

Отметим, что по состоянию здоровья матч пропускал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев и командой с тренерского мостика руководил Евгений Ставровский.

Также из-за небольшого повреждения команда потеряла своего лидера Кирилла Пилипенко, который в третьем периоде уже не играл.
Несмотря на неудачу, череповчанам удалось сохранить 6-ю строчку Западной конференции и четырехочковый отрыв от московского ЦСКА, который накануне также проиграл минскому «Динамо» - 1:4. Следующий матч череповчане проведут 10 февраля дома против ярославского «Локомотива».

Теги:
хоккей «Северсталь»
 

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