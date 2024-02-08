Сергей Воропанов опубликовал график вывоза снега на ближайшие 10 дней

Мэр Вологды Сергей Воропанов опубликовал график вывоза снега с 9 до 19 февраля. По его словам, график составлен департаментом городского хозяйства совместно с ТОСами и Центром по работе с населением. Поскольку подрядные организации будут работать в основном по ночам, мэр города просит вологжан переставить автомобили, если они будут припаркованы в зоне уборки.

«В этот зимний сезон уже вывезено более 190 тысяч кубометров снега, что на 40 % больше, чем в прошлом году. Работу продолжаем благодаря выделению средств из областного бюджета. Дополнительный контракт на вывоз 261 тысячи кубометров снега заключаем до конца 2024 года», - также рассказал Воропанов.