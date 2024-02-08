В Соколе премировали лучших изобретателей и рационализаторов производства

На Сокольском деревообрабатывающем комбинате подвели итоги проекта «Фабрика идей» за 2023 год. Это корпоративный конкурс рационализаторов и изобретателей, его проводят на предприятии ежегодно.

Всего в прошлом году зарегистрировали 72 предложения от 45 сотрудников. 43 предложения уже реализовали и 20 будут постепенно внедряться в этом году. В номинации «Новатор предприятия - 2023» 1-е место поделили главный энергетик Сокольского ДОКа Виктор Фокин и программист ООО «Сокол СиЭлТи» Дмитрий Гришин. Каждый озвучил по 9 идей. В частности, Виктор Фокин предложил улучшить работу релейной защиты, а Дмитрий Гришин – усовершенствовать сверление сквозных отверстий в CLT-панелях.

В номинации «Лучший молодой рационализатор - 2023» победителем стал ведущий инженер КИПиА ООО «Сокол СиЭлТи» Андрей Воронов. Он придумал более эффективный и безопасный алгоритм управления аспирационной станцией цеха CLT.