Вологжане не стали благодарить экс-губернатора Вологодской области

Бывший губернатор вологодской области Вячеслав Позгалев считает, что такие понятия, вежливость, остались в прошлом. К таким выводам экс-глава региона пришел после недавней прогулки, - сообщает портал GorodVo.
«После очередного снежного заноса пробирался по тропке, что называется, «след в след», а навстречу – немолодая женщина. Естественно, я уступил ей дорогу, шагнув в сугроб, и услышал редкое нынче слово: «Благодарю!» — цитирует Позгалева портал.
Во время дальнейшей прогулки, так же уступая всем дорогу, путешественник больше не услышал благодарностей в свой адрес.
«Второму, третьему, десятому… Но слово «благодарю» словно растворилось в воздухе, и больше я ни разу не услышал даже «спасибо». Тогда я понял, что такое понятие, как вежливость, как и многие другие хорошие вещи остались в прошлом. Слова «совесть», «честность», «признательность», «благодарность» потеряли свою актуальность и исчезли из нашей речи. А жаль», — пишет в соцсетях экс-губернатор.