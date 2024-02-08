Вологжане не стали благодарить экс-губернатора Вологодской области

Бывший губернатор вологодской области Вячеслав Позгалев считает, что такие понятия, вежливость, остались в прошлом. К таким выводам экс-глава региона пришел после недавней прогулки, - сообщает портал GorodVo.

«После очередного снежного заноса пробирался по тропке, что называется, «след в след», а навстречу – немолодая женщина. Естественно, я уступил ей дорогу, шагнув в сугроб, и услышал редкое нынче слово: «Благодарю!» — цитирует Позгалева портал.

Во время дальнейшей прогулки, так же уступая всем дорогу, путешественник больше не услышал благодарностей в свой адрес.