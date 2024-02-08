В Череповце автомобиль перевернулся на крышу

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Сегодня ночью в Череповце у дома № 90 по Кирилловскому шоссе перевернулся автомобиль «Рено Логан», сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу. За рулем находился 47-летний мужчина, который, предположительно, был в утомленном состоянии. Двигаясь по дороге, череповчанин потерял контроль над машиной, в следствие чего автомобиль перевернулся.

Водитель получил телесные повреждения, медицинская помощь была оказана на месте ДТП. В автомобиле мужчина находился один и не был пристегнут ремнем безопасности. Также отмечается, что не было выявлено недостатков в содержании улично-дорожной сети.

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ДТП авария ГИБДД
Фото: Госавтоинспекция Череповца
 

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