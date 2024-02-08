В этом году на Вологодчине отремонтируют 21 дом культуры

[ Общество ]

В 2024 году в рамках областной программы "Сельский дом культуры" выделены средства на ремонт учреждений культуры в селах и деревнях. 

"В 2024 году на средства областного бюджета обновим 21 дом культуры на селе. На эти цели будет направлено более 47 миллионов рублей", - сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

Среди домов культуры, которые попали в программу ремонта, можно выделить ДК Бабаевского района в деревне Володино, Белозерского района в деревне Глушково, Великоустюгского района в деревне Стрига, Верховажского района в селе Чушевицы и Вологодского округа в поселке Кипелово. 

Программа "Сельский дом культуры" действует с 2019 года. За этот период обновили 124 сельских домов культуры на сумму более 292 миллионов рублей. 

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