Чемпионат России русских троек пройдет в Вологодской области в новом формате

Традиционные состязания русских троек пройдут в Вологодской области в новом формате. Они состоятся 2 марта в деревне Ерофейка.

«Привычный для вологжан праздник стал масштабнее и обрел новое звучание – теперь это фестиваль, в рамках которого пройдёт этап Чемпионата России по русским тройкам. Сейчас идёт большая работа по подготовке фестиваля. Основная задача - создать новую точку притяжения для туристов со всей страны, продемонстрировав уникальность нашей культуры. Мы поддерживаем русские традиции, при этом задаём новые тренды», - рассказал врио губернатора области Георгий Филимонов.

Предполагается, что участвовать в чемпионате будут экипажи из Архангельской, Костромской, Владимирской областей и Краснодарского края.

В рамках чемпионата будет организована ярмарка вологодских продуктов и изделий мастеров народных промыслов.

Также на площадке расположится Богатырский посад, посвященный русским военным забавам, где посетителей встретят княжий двор «Сугорье», варяжская дружина «Серебряный волк», артель кулачных бойцов «Буза», полевой лагерь русской императорской армии, казачий курень и снежный городок «Викинги/Русичи».