Вологодское кружево отправится на гастроли

В честь 100-летнего юбилея Кирилло-Белозерского музея-заповедника состоится цикл выездных выставок в четырех крупных музеях страны.

Первая экспозиция пройдет в музейном комплексе «Конный двор» в Сергиево-Посадском музее-заповеднике в марте этого года. На ней будет представлено вологодское кружево XX-XXI веков из фондов Кирилло-Белозерского музея. Среди экспонатов посетители увидят мерное кружево, кружевные панно, салфетки, скатерти, кружевная одежда, сколки и фрагменты плетения и рисунков – работы Волкружевосоюза и фабрики "Снежинка", а также заслуженных художниц РФ Г.Н. Мамровской и А.Н. Ракчеевой. Некоторые из кружевных панно сделаны по заказу музея в единственном экземпляре.

Подготовка к выставке уже идет полным ходом.

«Пока мы изучаем выставочное пространство и оборудование, ищем совместные решения и выбираем лучшие памятники, которые вскоре смогут увидеть посетители музея. Жаль, что было совсем немного времени для знакомства с музейными экспозициями. Но огромное спасибо коллегам за совместную работу и экскурсии», – рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Лебедева.

Следующие выставки пройдут в музеях Тулы, Ростова-на-Дону и Воронежа. Выездной проект завершится в феврале 2025 года.