Устюжанин угнал машину, не дождавшись такси

25-летний устюжанин в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, после чего врезался на нем в забор, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 24 сентября прошлого года. Мужчина весь день выпивал спиртное у себя дома в Великом Устюге. Ночью ему захотелось сходить в кафе, и он начал вызывать такси. Однако из-за загруженности к нему так никто и не приехал, поэтому молодой человек пошел в кафе пешком.

Во дворе своего дома он заметил припаркованный автомобиль «Лада Приора». Дверь машины оказалась открыта, а ключи были в замке зажигания. Устюжанин сел в машину, завел и выехал со двора. Правда, вместо кафе он сначала заехал в магазин за алкоголем, а потом направился в поселок Стрига к друзьям. Но не доехал, так как не справился с управлением на спуске и врезался в забор частного дома в деревне Юдино. После этого устюжанин вылез из машины, дошел до автозаправки, где поймал такси, и уехал домой.

Мужчина обвинен в угоне, то есть неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. На суде устюжанин полностью признал вину и обязался возместить владельцу автомобиля материальный ущерб. Великоустюгский районный суд назначил наказание в виде 2-х лет ограничения свободы.