Более 2500 лосей добыли с 15 сентября охотники в Вологодской области

[ Общество ]

За время осенне-зимнего сезона охоты на лосей охотники добыли в Вологодской области 2560 сохатых при лимите 3077 особей. Облохотдепартамент подвел итоги сезона охоты на зверя.  

По словам представителей ведомства, в настоящее время наибольшая плотность лося наблюдается в южных и западных районах области. Общая численность сохатого по итогам прошлогоднего учета составляет около 43 тысяч особей.

«Сезон охоты на лося закрыт до 1 сентября. Лимит добычи освоен почти на 83%, и это очень хороший показатель. Значительный уровень освоения лимита говорит о достоверности мониторинга численности животных. За последние годы рядовые охотники и работники охотничьих хозяйств отмечают рост численности лося. Лимиты добычи в следующем сезоне охоты будут установлены по итогам проходящего сейчас зимнего маршрутного учета животных. Для лося данный показатель традиционно составляет 5-6% от общей численности популяции в регионе», – пояснил заместитель губернатора области Михаил Сылка.

Полевой этап зимнего маршрутного учета численности животных начался в начале января. В марте будут обработаны ведомости и рассчитана численность зверей и птиц. На основе полученных материалов будет составлен проект планируемых объемов добычи лося.

«В апреле состоятся ежегодные общественные обсуждения устанавливаемых лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, затем проект направят на согласование в Минприроды», - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Теги:
охота лоси
 

Последние новости

Вологжане не стали благодарить экс-губернатора Вологодской области
«Слава Богу, ты ушел»: как изменился состав вологодского правительства за последние 100 дней
В Череповце автомобиль перевернулся на крышу
В этом году на Вологодчине отремонтируют 21 дом культуры
Чемпионат России русских троек пройдет в Вологодской области в новом формате
Вологодское кружево отправится на гастроли
Устюжанин угнал машину, не дождавшись такси
Вологжанин сбил женщину на "зебре" и скрылся
Более 2500 лосей добыли с 15 сентября охотники в Вологодской области
Вологжанка выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе