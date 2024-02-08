Более 2500 лосей добыли с 15 сентября охотники в Вологодской области

За время осенне-зимнего сезона охоты на лосей охотники добыли в Вологодской области 2560 сохатых при лимите 3077 особей. Облохотдепартамент подвел итоги сезона охоты на зверя.

По словам представителей ведомства, в настоящее время наибольшая плотность лося наблюдается в южных и западных районах области. Общая численность сохатого по итогам прошлогоднего учета составляет около 43 тысяч особей.

«Сезон охоты на лося закрыт до 1 сентября. Лимит добычи освоен почти на 83%, и это очень хороший показатель. Значительный уровень освоения лимита говорит о достоверности мониторинга численности животных. За последние годы рядовые охотники и работники охотничьих хозяйств отмечают рост численности лося. Лимиты добычи в следующем сезоне охоты будут установлены по итогам проходящего сейчас зимнего маршрутного учета животных. Для лося данный показатель традиционно составляет 5-6% от общей численности популяции в регионе», – пояснил заместитель губернатора области Михаил Сылка.

Полевой этап зимнего маршрутного учета численности животных начался в начале января. В марте будут обработаны ведомости и рассчитана численность зверей и птиц. На основе полученных материалов будет составлен проект планируемых объемов добычи лося.