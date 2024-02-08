Вологжанка выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе

[ Спорт ]

Екатерина Коршунова одержала победу на чемпионате России по пулевой стрельбе, который стартовал накануне в Ижевске.

Чемпионат

В первый соревновательные день были разыграны медали в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров» среди мужчин, а также «Малокалиберный произвольный пистолет, дистанция 50 метров» у женщин и в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров.

Победу в упражнении «Малокалиберный произвольный пистолет, дистанция 50 метров» одержала мастер спорта международного класса, вологжанка Екатерина Коршунова. На втором месте представительница Санкт-Петербурга Екатерина Медведева. Тройку лидеров замкнула представительница Самарской области Анна Тимофеева.

Чемпионат России завершится 14 февраля.

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