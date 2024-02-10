Георгий Филимонов подводит итоги 100-дневного руководства Вологодской областью

Георгий Филимонов подводит итоги 100-дневного пребывания в качества врио губернатора Вологодской области. Предварительные итоги опубликованы в его Telegram-канале.

По словам Филимонова, за это время он провел встречи с жителями 12 муниципалитетов, во время которых появилось более 550 поручений по обращениям местных жителей.

«Начали реализацию свыше 20 губернаторских программ. Это – точечная работа с теми отраслями, которые требуют особой бюджетной поддержки и лучших управленческих практик. Впервые с начала СВО прямую беседу провели с семьями бойцов. Запускаем диспетчерский центр поддержки воинов и их родных», - рассказал Филимонов.

Также было выделено 6 млрд рублей на масштабную модернизацию системы ЖКХ, в рамках которой планируется привести в порядок почти 85 км сетей и реконструировать 80 объектов инфраструктуры.

Вологде и Череповцу выделено по 4,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Кроме того, принято решение о реконструкции вологодского аэропорта и удлинение взлетно-посадочной полосы до 2,5 километров.