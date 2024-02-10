Георгий Филимонов подводит итоги 100-дневного руководства Вологодской областью

[ Общество ]

Георгий Филимонов подводит итоги 100-дневного пребывания в качества врио губернатора Вологодской области. Предварительные итоги опубликованы в его Telegram-канале.

По словам Филимонова, за это время он провел встречи с жителями 12 муниципалитетов, во время которых появилось более 550 поручений по обращениям местных жителей.

«Начали реализацию свыше 20 губернаторских программ. Это – точечная работа с теми отраслями, которые требуют особой бюджетной поддержки и лучших управленческих практик. Впервые с начала СВО прямую беседу провели с семьями бойцов. Запускаем диспетчерский центр поддержки воинов и их родных», - рассказал Филимонов.

Также было выделено 6 млрд рублей на масштабную модернизацию системы ЖКХ, в рамках которой планируется привести в порядок почти 85 км сетей и реконструировать 80 объектов инфраструктуры.  

Вологде и Череповцу выделено по 4,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры. Кроме того, принято решение о реконструкции вологодского аэропорта и удлинение взлетно-посадочной полосы до 2,5 километров.  

«Перестраиваем систему здравоохранения региона. Процедура закупки станет более централизованной, открытой и легитимной. Приоритет – здоровое и сильное поколение. Построим современные ФОКи и спортплощадки не только в крупных городах, но и сёлах. В Вологде уже начали реализацию проекта футбольного манежа», - также сообщается в тг-канале врио губернатора.

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