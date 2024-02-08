Скульптуру кумира миллионов людей создали вологжане из снега и льда

Вологжанин Сергей Халезов совместно с жителем Тарногского округа Виталием Поповым вырезали из снега и льда пятиметровую скульптуру Михаила Горшенева – основателя группы «Король и шут». Скульптура появилась в городе Кировске Мурманской области на фестивале «Снегопад-2024».

Как сообщает портал «Культура Вологодской области, праздник в Мурманской области проходит уже тринадцатый раз. В этом году темой фестиваля стала «Музыка вокруг нас». В нем приняли участие 10 команд, которые создали парк тематических скульптур.

«Для многих, особенно для молодых Михаил Горшенев - это кумир. Самое сложное — работать на высоте. Волосы скульптуре пришлось нарастить почти на метр, и высота получилась около пяти метров. Работали с лесов, с лестницы и с погрузчика», — рассказал Виталий Попов.

Рядом со скульптурой мастера также вырезали строчку из песни «Возвращение колдуна» «Я буду жить, — кричал он, — вечно!». За свою работу вологодский дуэт получил диплом участника.

Скульптуры можно увидеть в экскурсионно-туристическом центре «Снежная Деревня» в Кировске.