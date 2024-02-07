В Соколе представили корпоративные стандарты профессий

Сокольский деревообрабатывающий комбинат продолжает реализацию проекта по развитию Корпоративного центра опережающей подготовки – площадки для обучения сотрудников и разработки стандартов профессий

Сокольский ДОК первым вошёл в рейтинг конкурсного отбора предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Конкурс проводит «Агентство развития профессионального мастерства» («Ворлдскиллс Россия») в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».

Корпоративный центр опережающей подготовки (КЦОП) позволяет объективно оценивать компетенции специалистов и координировать их ускоренную профессиональную подготовку. В рамках этого проекта Сокольский ДОК работает над развитием системы менеджмента, повышением производительности труда и уровня мастерства работников. Одна из целей - разработка корпоративного стандарта по профессии «мастер производственного участка».