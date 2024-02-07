В Соколе представили корпоративные стандарты профессий

Сокольский деревообрабатывающий комбинат продолжает реализацию проекта по развитию Корпоративного центра опережающей подготовки – площадки для обучения сотрудников и разработки стандартов профессий
Сокольский ДОК первым вошёл в рейтинг конкурсного отбора предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда». Конкурс проводит «Агентство развития профессионального мастерства» («Ворлдскиллс Россия») в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».
Корпоративный центр опережающей подготовки (КЦОП) позволяет объективно оценивать компетенции специалистов и координировать их ускоренную профессиональную подготовку. В рамках этого проекта Сокольский ДОК работает над развитием системы менеджмента, повышением производительности труда и уровня мастерства работников. Одна из целей - разработка корпоративного стандарта по профессии «мастер производственного участка».
«Сегодня в отрасли большая конкуренция за квалифицированных специалистов, и повышение компетенций сотрудников – одна из важнейших задач предприятия. В 2023 году мы сформировали команду проекта и составили план действий. Специалисты Агентства развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» провели обучение участников по методике составления корпоративных стандартов. В результате мы составили корпоративный стандарт должности производственного мастера по восьми производственным участкам и провели оценку компетенций девяти мастеров. 27 работников повысили квалификацию в учебном центре по модулям «Оперативное управление производством» и «Эффективные коммуникации и управление исполнением», - рассказал генеральный директор Сокольского ДОКа Константин Пастухов.