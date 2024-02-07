В Вологодской области дан старт кампании против продажи вейпов и сигарет молодежи

В Вологодской области стартовала кампания против продажи вейпов и сигарет несовершеннолетним. Кампания «Спасибо за отказ» запущена общественным советом по проблеме подросткового курения совместно с правительством региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках кампания будут распространяться информационные материалы в местах продажи сигарет и электронных систем доставки никотина, размещаться наружная социальная реклама, а также будут внедрены системы общественного контроля за выполнением продавцами требований закона по запрету продажи табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.

«Принятие закона, запретившего продажу всех видов табачной и никотинсодержащей продукции лицам моложе 18 лет - очень правильный и своевременный шаг. Однако мы знаем, что на практике этот запрет постоянно нарушается. Путем к решению проблемы доступа подростков к этой продукции является контроль фактического исполнения установленных норм», - рассказал главный внештатный нарколог департамента здравоохранения области Алексей Стародубцев.

Информационные материалы, в частности, будут размещены непосредственно в магазинах. Также появятся баннеры на улицах города и в социальных сетях, постеры в общественном транспорте, которые напомнят, что распространение табачной и никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних является нарушением закона.

Согласно опросам холдинга «Ромир», проведенного в 2023 году, 72% опрошенных подростков не сталкивались с отказом продавцов при покупке никотинсодержащей или табачной продукции. Также часто купить запрещенную продукцию подросткам помогают взрослые. 28% курящих подростков периодически обращаются к взрослым с просьбой купить для них табачную или никотинсодержащую продукцию.

В настоящее время штраф за нарушение закона для юридических лиц составляет до 600 тыс. рублей, а для граждан, которые приобретают сигареты по просьбе подростков, до 7 тыс. рублей.