Прорыв теплотрассы на улице Ленинградской обещают устранить до 20.00

Городские власти намерены до 20.00 устранить прорыв на теплотрассе, который произошел сегодня утром на улице Ленинградской Вологды. По словам начальника департамента городского хозяйства Леонида Степанова, порядка 25 многоквартирных домов удалось перевести на резервное питание, однако два дома остаются без отопления.

«По нашим предположениям, излив в результате дефекта на теплотрассе диаметром 525мм. Основную массу жилых домов мы подключили по резервным схемам – это порядка 25 многоквартирных жилых домов, но два дома, это Ленинградская, 150 и Ленинградская, 152 остаются без теплоснабжения, так как они находятся в разрезе этой резервной схемы. На участке по восстановлению дефекта работают 9 единиц техники и 11 инженерно-технических и рабочих участвуют в устранении дефекта, поэтому предполагаем, что до 20 вечера дефект будет устранен», - пояснил Степанов.

Также дорожники засыпают участок дороги по улице Ленинградской пескосоляной смесью, поскольку в результате прорыва теплотрассы на дороге образовалась наледь.